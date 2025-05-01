Арина Соболенко назвала ключевой момент в победе над Мартой Костюк в Мадриде

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/4 финала она одолела украинку Марту Костюк. Поединок завершился со счётом 7:6, 7:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Это была битва в невероятно тяжёлых условиях. Ключевым стал не теннис, а то, как ты справляешься со своими эмоциями. Очень горжусь тем, что смогла справиться с собой в такой сложной ситуации», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.
- 1 мая 2025
-
01:04
-
00:58
-
00:51
-
00:45
-
00:35
-
00:13
-
00:09
-
00:09
-
00:03
- 30 апреля 2025
-
23:50
-
23:16
-
22:59
-
22:50
-
22:27
-
22:03
-
21:55
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:41
-
20:11
-
19:59
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:38
-
18:24
-
17:59