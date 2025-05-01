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Арина Соболенко назвала ключевой момент в победе над Мартой Костюк в Мадриде

Арина Соболенко назвала ключевой момент в победе над Мартой Костюк в Мадриде
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/4 финала она одолела украинку Марту Костюк. Поединок завершился со счётом 7:6, 7:6.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

«Это была битва в невероятно тяжёлых условиях. Ключевым стал не теннис, а то, как ты справляешься со своими эмоциями. Очень горжусь тем, что смогла справиться с собой в такой сложной ситуации», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

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