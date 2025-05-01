Мирра Андреева заявила, что ей нужно чаще тренироваться с Кори Гауфф
Поделиться
Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче за выход в полуфинал она проиграла представительнице США Кори Гауфф, занимающей четвёртую строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Можно попытаться с ней почаще тренироваться, чтобы почувствовать её игру и то, как она действует, чтобы приспособиться получше. Тренируемся мы с ней достаточно редко», — сказала Мирра в эфире BB Tennis.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Комментарии
- 1 мая 2025
-
01:04
-
00:58
-
00:51
-
00:45
-
00:35
-
00:13
-
00:09
-
00:09
-
00:03
- 30 апреля 2025
-
23:50
-
23:16
-
22:59
-
22:50
-
22:27
-
22:03
-
21:55
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:41
-
20:11
-
19:59
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:38
-
18:24
-
17:59