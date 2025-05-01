Мирра Андреева заявила, что ей нужно чаще тренироваться с Кори Гауфф

Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче за выход в полуфинал она проиграла представительнице США Кори Гауфф, занимающей четвёртую строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

«Можно попытаться с ней почаще тренироваться, чтобы почувствовать её игру и то, как она действует, чтобы приспособиться получше. Тренируемся мы с ней достаточно редко», — сказала Мирра в эфире BB Tennis.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.