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Мирра Андреева заявила, что ей нужно чаще тренироваться с Кори Гауфф

Мирра Андреева заявила, что ей нужно чаще тренироваться с Кори Гауфф
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Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче за выход в полуфинал она проиграла представительнице США Кори Гауфф, занимающей четвёртую строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Можно попытаться с ней почаще тренироваться, чтобы почувствовать её игру и то, как она действует, чтобы приспособиться получше. Тренируемся мы с ней достаточно редко», — сказала Мирра в эфире BB Tennis.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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