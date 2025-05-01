Меншик назвал главную цель после победы на турнире в Майами

23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, что является для него главной целью после победы на «Мастерсе» в Майами.

«Сейчас моя цель — провести сильную грунтовую серию. В Мадриде у меня уже есть три победы, однако я хочу большего. В прошлом году я тоже сыграл здесь несколько хороших матчей, чувствовал себя уверенно. Но каждая неделя — это новая история. Нормально уступать каждую неделю, пока однажды ты не выигрываешь. Моя задача — воспринимать каждый поединок и турнир спокойно, как часть процесса», – приводит слова Меншика Punto De Break.

Меншик в марте 2025 года выиграл «Мастерс» в Майами, одолев в финале турнира серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 7:6.

Меншик вышел в четвертьфинал проходящего в эти дни «Мастерса» в Мадриде, одолев казахстанского теннисиста Александра Бублика. За право сыграть в полуфинале он поспорит с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча запланирована на 1 мая.