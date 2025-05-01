«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 30 апреля

30 апреля в Мадриде прошёл очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Четвёртый круг. Результаты встреч 30 апреля
Фрэнсис Тиафо (США) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 5:7;
Джек Дрейпер (Великобритания) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:2;
Григор Димитров (Болгария) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:5, 4:6, 4:6;
Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 2:6.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.