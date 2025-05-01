«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 1 мая

Сегодня, 1 мая, в Мадриде пройдут очередные матчи грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных встреч.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1/4 финала (время — московское):

14:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Даниил Медведев (Россия);

16:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия);

17:30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия);

21:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Габриэль Диалло (Канада).

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.