«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 1 мая
Сегодня, 1 мая, в Мадриде пройдут очередные матчи грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных встреч.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1/4 финала (время — московское):
- 14:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Даниил Медведев (Россия);
- 16:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия);
- 17:30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия);
- 21:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Габриэль Диалло (Канада).
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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