Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 1 мая

Сегодня, 1 мая, пройдёт очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов женских соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/2 финала, 1 мая (время — московское):

17:00. Кори Гауфф (США, 4) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

22:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 17).

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее в 1/4 финала россиянка Мирра Андреева уступила американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 1:6.