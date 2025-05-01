Даниил Медведев — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 1 мая, в Мадриде (Испания) состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд, который начнётся не ранее 14:00 мск.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Рууд провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист.
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
Комментарии
- 1 мая 2025
-
10:54
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:11
-
02:01
-
01:04
-
00:58
-
00:51
-
00:45
-
00:35
-
00:13
-
00:09
-
00:09
-
00:03
- 30 апреля 2025
-
23:50
-
23:16
-
22:59
-
22:50
-
22:27
-
22:03
-
21:55
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:41