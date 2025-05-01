Даниил Медведев — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Мадриде

Сегодня, 1 мая, в Мадриде (Испания) состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд, который начнётся не ранее 14:00 мск.

Медведев и Рууд провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.