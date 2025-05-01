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«Боже мой!» Арина Соболенко объяснила своё поведение в матче против Марты Костюк

«Боже мой!» Арина Соболенко объяснила своё поведение в матче против Марты Костюк
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала собственное решение сделать паузу на тай-брейке второго сета 1/4 финала турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 4 		6 7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Белоруска уступала 4:5 украинской теннисистке Марте Костюк и попросила судью сделать паузу из-за дождя, который начинался в испанской столице. Соболенко получила отказ из-за того, что дождь не был достаточно сильным для остановки игры. После этого подача Арины оказалась неудачной, она в одностороннем порядке села на скамейку и стала убирать ракетки в сумку.

«Боже мой! Подавать во время дождя было невозможно. Я попыталась сделать первую подачу, но поняла, что должна остановиться, потому что вода попала мне в глаза. Это было невозможно. Знала, что сделаю двойную ошибку, но не хотела, чтобы это произошло, поэтому решила, что об этом не может быть и речи. Довольна тем, что так поступила», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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