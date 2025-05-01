«Боже мой!» Арина Соболенко объяснила своё поведение в матче против Марты Костюк

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала собственное решение сделать паузу на тай-брейке второго сета 1/4 финала турнира в Мадриде.

Белоруска уступала 4:5 украинской теннисистке Марте Костюк и попросила судью сделать паузу из-за дождя, который начинался в испанской столице. Соболенко получила отказ из-за того, что дождь не был достаточно сильным для остановки игры. После этого подача Арины оказалась неудачной, она в одностороннем порядке села на скамейку и стала убирать ракетки в сумку.

«Боже мой! Подавать во время дождя было невозможно. Я попыталась сделать первую подачу, но поняла, что должна остановиться, потому что вода попала мне в глаза. Это было невозможно. Знала, что сделаю двойную ошибку, но не хотела, чтобы это произошло, поэтому решила, что об этом не может быть и речи. Довольна тем, что так поступила», — сказала Соболенко на пресс-конференции.