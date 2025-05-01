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Костюк — о Соболенко: она никогда не выиграет награду за спортивное поведение

36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выразила недовольство поведением лидера рейтинга WTA Арины Соболенко во время четвертьфинального матча грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Белоруска прервала игру из-за дождя и попросила выдвинуть крышу. Игра закончилась победой Соболенко в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

«К чёрту, она никогда не выиграет награду за спортивное поведение, это точно», — сказала Костюк, обратившись к своей команде.

В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко встретится ещё с одной представительницей Украины, 17-й ракеткой мира Элиной Свитолиной.

Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.