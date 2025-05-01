Ига Швёнтек 20-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000
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В среду, 30 апреля, вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла американку Мэдисон Киз (0:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Польская теннисистка в 20-й раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника».
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
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|6
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
23-летняя Швёнтек 36 раз принимала участие в турнирах категории WTA-1000. На её счету 10 титулов на «тысячниках».
В полуфинале турнира в Мадриде Швёнтек сыграет против четвёртой ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, которая в своём матче 1/4 финала была сильнее 18-летней россиянки Мирры Андреевой – 7:5, 6:1.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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