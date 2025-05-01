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Лоренцо Музетти отреагировал на попадание в топ-10 рейтинга после победы над де Минором

Лоренцо Музетти отреагировал на попадание в топ-10 рейтинга после победы над де Минором
Лоренцо Музетти
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде, в котором он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:2. После успешной игры Музетти занимает девятое место в лайв-рейтинге АТР.

Мадрид (м). 4-й круг
01 мая 2025, четверг. 00:05 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Честно говоря, я не знал, что победа в этом матче выведет меня в десятку лучших. Возможно, если бы знал, то не играл бы так хорошо. Думаю, что это был один из лучших матчей в моей жизни. Мне очень нравится играть в таких условиях. С таким настроем, полагаю, смогу продолжать побеждать. Не хочу думать ни о чём, кроме того, как хорошо я себя сейчас чувствую.

Травму, которую я получил в Буэнос-Айресе, было трудно принять, но я уже несколько месяцев играю очень хорошо. Вновь обрёл уверенность в себе в Майами, где выиграл два очень хороших матча и проиграл великолепному Джоковичу. Это заставило понять, что у меня есть хорошая возможность преуспеть на грунтовых турнирах. Очень доволен своим выступлением. Попадание в топ-10 значит для меня много, но я хочу большего. Думаю только о том, чтобы продолжать прогрессировать. Я хочу выиграть этот турнир», — сказал Музетти на пресс-конференции.

В 1/4 финала соревнований Лоренцо Музетти сыграет с лаки-лузером Габриэлем Диалло.

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