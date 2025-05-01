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Лоренцо Музетти на следующей неделе дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

Лоренцо Музетти на следующей неделе дебютирует в топ-10 рейтинга ATP
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В среду, 30 апреля, 11-я ракетка мира Лоренцо Музетти нанёс поражение австралийцу Алексу де Минору (седьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. По итогам матча итальянский теннисист гарантировал себе первое в своей карьере попадание в топ-10 рейтинга ATP.

23-летний Музетти — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде Музетти встретится с 76-й ракеткой мира Габриэлем Диалло (Канада).

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