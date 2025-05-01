«Я не ощущаю давления». Якуб Меншик — о победе на «Мастерсе» в Майами

Чешский теннисист 23-я ракетка мира Якуб Меншик заявил, что делает акцент на собственных задачах, несмотря на ожидания от публики после его победы на «Мастерсе» в Майами (США). В финале он обыграл титулованного серба Новака Джоковича.

«Я не ощущаю давления. Я чувствую, что очень молод и только учусь. Это всего лишь мой второй сезон на профессиональном уровне. Каждую неделю узнаю что-то новое, хотя титул в Майами доказал, что я способен побеждать лучших теннисистов мира.

Разумеется, когда люди видят тебя с кубком в руках, они начинают что-то думать, чего-то от тебя ожидать, но это происходит во всех видах спорта, не только в теннисе. Нужно воспринимать вещи такими, какие они есть, не теряя фокуса, концентрируясь прежде всего на своих делах и на том, что нужно улучшить. Это очень долгий путь, и, чтобы всё получилось, мне нужно концентрироваться каждый день, на каждую игру и каждую неделю.

Всё произошедшее в Майами придало мне большую уверенность перед следующими матчами и турнирами. Вопрос в том, как каждый человек справляется с этим давлением. Мне нравится разговаривать на корте. Я один из тех парней, которые на подъёме, и которые хотят победить лучших в мире. Знаю, что могу это сделать», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.