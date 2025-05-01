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Якуб Меншик — о Карлосе Алькарасе: он уже легенда

Якуб Меншик — о Карлосе Алькарасе: он уже легенда
Карлос Алькарас
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Чешский теннисист 23-я ракетка мира Якуб Меншик рассказал, что пока не смотрел документальный фильм Netflix о Карлосе Алькарасе, но отметил сильные качества испанского спортсмена.

«Не смог посмотреть документальный фильм. То, что сделал Карлос в его возрасте, невероятно. Он уже легенда, ведь у него такая сила духа. Почему бы и не добиться всего этого? Карлос — крутой парень, продолжает выходить на корт и показывать свой уровень. Конечно, нелегко, когда все на тебя смотрят как на главного фаворита, поэтому вполне нормально время от времени ощущать такое давление», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.

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