Якуб Меншик: после победы на «Мастерсе» в Майами я не мог спать двое суток
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Чешский теннисист 23-я ракетка мира Якуб Меншик вспомнил, какие чувства испытывал до и после финала «Мастерса» в Майами, в котором обыграл титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича.
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Новак Джокович
Н. Джокович
«После победы я не мог спать двое суток (смеётся). Майами был невероятным, но очень сложным опытом. Я помню всё это безумие перед финалом: с задержкой из-за дождя и всего остального. Я был там, играя в самом важном финале в своей карьере против Новака, того, кто научил меня всему. Лучшего и быть не могло. Старался наслаждаться этим, играть в свой лучший теннис. Я правда видел, что готов победить его. К счастью, мне удалось собрать всю уверенность в себе и выиграть финал», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.
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