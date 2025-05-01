Якуб Меншик: после победы на «Мастерсе» в Майами я не мог спать двое суток

Чешский теннисист 23-я ракетка мира Якуб Меншик вспомнил, какие чувства испытывал до и после финала «Мастерса» в Майами, в котором обыграл титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича.

«После победы я не мог спать двое суток (смеётся). Майами был невероятным, но очень сложным опытом. Я помню всё это безумие перед финалом: с задержкой из-за дождя и всего остального. Я был там, играя в самом важном финале в своей карьере против Новака, того, кто научил меня всему. Лучшего и быть не могло. Старался наслаждаться этим, играть в свой лучший теннис. Я правда видел, что готов победить его. К счастью, мне удалось собрать всю уверенность в себе и выиграть финал», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.