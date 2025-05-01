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Якуб Меншик: очень надеюсь, что Новак Джокович сможет выиграть 25-й ТБШ

Якуб Меншик: очень надеюсь, что Новак Джокович сможет выиграть 25-й ТБШ
Новак Джокович
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Чешский теннисист 23-я ракетка мира Якуб Меншик высказался о желании серба Новака Джоковича завоевать 25-й титул «Большого шлема» в карьере, намекнув на возраст серба. 22 мая Джоковичу исполнится 38 лет.

«Новаку предстоит принять решение. Очевидно, что он стареет, но всё ещё борется за место в топ-5 или в топ-10, показывая желание быть на вершине. Возможно, он уже не выиграет все четыре турнира «Большого шлема» за один сезон, но у него есть потенциал завоевать эти трофеи. Знаю, что он гонится за 25-м титулом, и очень надеюсь, что у него это получится. Для меня он лучший из всех, даже если уже ничего не выиграет.

Мы вместе тренировались после финала юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2022. Помню, как он приходил ко мне во время матча. На пресс-конференции после этого я впервые сказал, что Новак — мой кумир, на что он ответил приглашением в свой тренировочный центр в Белграде. Там у меня была возможность провести с ним несколько тренировок. Позже, как раз перед Уимблдоном, мы вернулись в Черногорию, и именно там началась наша дружба», — сказал Меншик в интервью Punto de Break.

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