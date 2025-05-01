Меншик назвал имена трёх теннисистов в туре, у которых есть сильная подача

23-я ракетка мира из Чехии Якуб Меншик поделился тройкой теннисистов в туре, чья подача является наиболее сильной. Среди таковых он отметил американцев Тейлора Фрица (четвёртая ракетка мира) и Райлли Опелку (103-й номер рейтинга), а также француза Джованни Мпетчи Перрикара (37-й номер рейтинга).

— На первое место я бы поставил Джованни Мпетчи Перрикара, этот парень способен подавать со скоростью 240 км/ч, не вспотев и иногда даже на второй подаче. Ещё один игрок с потрясающей подачей — Райлли Опелка. И третьим я бы назвал Тейлора Фрица. Играл против него в Майами и не смог отбить его подачу за весь матч.

— А Якуб Меншик?

— Не знаю, может, где-то там и я есть (смеётся), — сказал Меншик в интервью Punto de Break.