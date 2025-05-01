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Корентен Муте заявил, что Павел Котов угрожал его жизни во время матча на челленджере

Корентен Муте заявил, что Павел Котов угрожал его жизни во время матча на челленджере
Павел Котов
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Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время их игры на челленджере в Экс-ан-Прованс (Франция). Об этом спортсмен рассказал в социальных сетях, но затем удалил пост. Публикацию успел заметить аккаунт Avantage Tennis.

«В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью… Однажды кто-нибудь тебя убьёт», — процитировал слова Котова француз в социальных сетях.

Затем Корентен Муте отреагировал на публикацию Avantage Tennis, добавив, что у него «будут проблемы со сном».

Матч 1/16 финала турнира в Экс-ан-Провансе был прерван из-за темноты. Счёт в игре по сетам к тому моменту был равным. Россиянин отдал первый сет со счётом 5:7, но взял следующий — 6:3. В решающем третьем сете оба теннисиста забрали одинаковое количество геймов — 5:5.

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