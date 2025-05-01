Соболенко заняла пятое место в рейтинге белорусских спортсменов. Её опередили 4 хоккеиста

Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко заняла пятое место в рейтинге лучших белорусских спортсменов в апреле по версии портала Bet.News. Биатлонист Антон Смольский и его супруга Динара не попали в топ-10.

Топ-5 белорусских спортсменов в апреле по версии Bet.News:

Никита Толопило (хоккей, «Ванкувер Кэнакс»). Егор Бориков (хоккей, «Динамо» Минск). Егор Шарангович (хоккей, «Калгари Флэймз»). Илья Усов (хоккей, «Динамо» Минск). Арина Соболенко (теннис).

Соболенко в апреле дошла до финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. На продолжающемся «тысячнике» в Мадриде Арина вышла в полуфинал.