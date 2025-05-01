Соболенко заняла пятое место в рейтинге белорусских спортсменов. Её опередили 4 хоккеиста
Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко заняла пятое место в рейтинге лучших белорусских спортсменов в апреле по версии портала Bet.News. Биатлонист Антон Смольский и его супруга Динара не попали в топ-10.
Топ-5 белорусских спортсменов в апреле по версии Bet.News:
- Никита Толопило (хоккей, «Ванкувер Кэнакс»).
- Егор Бориков (хоккей, «Динамо» Минск).
- Егор Шарангович (хоккей, «Калгари Флэймз»).
- Илья Усов (хоккей, «Динамо» Минск).
- Арина Соболенко (теннис).
Соболенко в апреле дошла до финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. На продолжающемся «тысячнике» в Мадриде Арина вышла в полуфинал.
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