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Соболенко заняла пятое место в рейтинге белорусских спортсменов. Её опередили 4 хоккеиста

Соболенко заняла пятое место в рейтинге белорусских спортсменов. Её опередили 4 хоккеиста
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Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко заняла пятое место в рейтинге лучших белорусских спортсменов в апреле по версии портала Bet.News. Биатлонист Антон Смольский и его супруга Динара не попали в топ-10.

Топ-5 белорусских спортсменов в апреле по версии Bet.News:

  1. Никита Толопило (хоккей, «Ванкувер Кэнакс»).
  2. Егор Бориков (хоккей, «Динамо» Минск).
  3. Егор Шарангович (хоккей, «Калгари Флэймз»).
  4. Илья Усов (хоккей, «Динамо» Минск).
  5. Арина Соболенко (теннис).

Соболенко в апреле дошла до финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. На продолжающемся «тысячнике» в Мадриде Арина вышла в полуфинал.

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