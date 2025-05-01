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Канадец Диалло — о победе над Димитровым: я никогда в жизни так не подавал

Канадец Диалло — о победе над Димитровым: я никогда в жизни так не подавал
Габриэль Диалло
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Канадский теннисист 78-я ракетка мира Габриэль Диалло прокомментировал победу в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде над 16-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 20:40 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 7 4
5 		7 9 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Я никогда в жизни так не подавал. Делал это каким-то невероятным образом, закрывая своё пространство, разыгрывая мячи, которые очень хорошо удавались. Он пытался варьировать, отвечать сильнее. Очень доволен тем, как играл, не переставал в себя верить. Даже на матч-пойнтах ситуация выглядела не лучшим образом, но я всегда старался дать себе шанс и, к счастью, нашёл способ переломить ход матча. В третьем сете я сразу же сделал брейк и держал его до конца. Но, опять же, подача была безупречной.

Это определённо лучшая победа в моей карьере, возможно, с точки зрения рейтинга тоже. Я играл на самом высоком уровне в карьере. А теперь идёт разговор о том, как сохранить этот уровень и что можно улучшить в будущем.

Григор — один из лучших. Я вырос, наблюдая за ним, видел, как он обыгрывает Новака здесь. Я был ребёнком, который мечтал когда-нибудь сыграть на этих кортах. Сегодня выступал перед невероятной публикой, против одного из игроков, за которыми следил в детстве. Много улыбался и подошёл к матчу с большим энтузиазмом. Мне нечего было терять, и это помогло мне», — приводит слова Диалло Ubitennis.

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