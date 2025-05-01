Канадец Диалло — о победе над Димитровым: я никогда в жизни так не подавал

Канадский теннисист 78-я ракетка мира Габриэль Диалло прокомментировал победу в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде над 16-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым.

«Я никогда в жизни так не подавал. Делал это каким-то невероятным образом, закрывая своё пространство, разыгрывая мячи, которые очень хорошо удавались. Он пытался варьировать, отвечать сильнее. Очень доволен тем, как играл, не переставал в себя верить. Даже на матч-пойнтах ситуация выглядела не лучшим образом, но я всегда старался дать себе шанс и, к счастью, нашёл способ переломить ход матча. В третьем сете я сразу же сделал брейк и держал его до конца. Но, опять же, подача была безупречной.

Это определённо лучшая победа в моей карьере, возможно, с точки зрения рейтинга тоже. Я играл на самом высоком уровне в карьере. А теперь идёт разговор о том, как сохранить этот уровень и что можно улучшить в будущем.

Григор — один из лучших. Я вырос, наблюдая за ним, видел, как он обыгрывает Новака здесь. Я был ребёнком, который мечтал когда-нибудь сыграть на этих кортах. Сегодня выступал перед невероятной публикой, против одного из игроков, за которыми следил в детстве. Много улыбался и подошёл к матчу с большим энтузиазмом. Мне нечего было терять, и это помогло мне», — приводит слова Диалло Ubitennis.