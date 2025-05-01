Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Каспер Рууд: россиянин проиграл первый сет четвертьфинала в Мадриде

Даниил Медведев — Каспер Рууд: россиянин проиграл первый сет четвертьфинала в Мадриде
Комментарии

В эти минуты в Мадриде (Испания) проходит четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

При счёте 2:1 в первом сете Рууд взял подачу Медведева и довёл партию до победы — 6:3.

Медведев и Рууд провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист, но ни одна из них не была на грунте.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android