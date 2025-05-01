Даниил Медведев — Каспер Рууд: россиянин проиграл первый сет четвертьфинала в Мадриде

В эти минуты в Мадриде (Испания) проходит четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд.

При счёте 2:1 в первом сете Рууд взял подачу Медведева и довёл партию до победы — 6:3.

Медведев и Рууд провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист, но ни одна из них не была на грунте.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.