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Ник Кирьос планирует выступить на «Ролан Гаррос» — 2025

Ник Кирьос планирует выступить на «Ролан Гаррос» — 2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что собирается принять участие в Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Приступаю к тренировкам и готовлюсь поехать в Париж через три недели.

Запястье в порядке. Думаю, оно начинает приспосабливаться к количеству матчей. Мне нужно постоянно работать над рукой, но пока знаки позитивные», — написал теннисист в своём аккаунте в соцсетях.

Отметим, что ранее защищённым рейтингом для попадания в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025 воспользовались американцы Райлли Опелка и Дженсон Бруксби, австриец Себастьян Офнер и финн Эмиль Руусувуори. Интересно, что 635-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос этим правом не воспользовался.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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