Даниил Медведев проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

В Мадриде завершился четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречались 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). Игра закончилась победой норвежца со счётом 6:3, 7:5.
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Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Даниил выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Рууд выполнил два эйса, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
Соперником Рууда в полуфинале «Мастерса» в Мадриде станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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