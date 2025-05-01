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Даниил Медведев проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
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В Мадриде завершился четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречались 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (15-й номер рейтинга ATP). Игра закончилась победой норвежца со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Даниил выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Рууд выполнил два эйса, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Соперником Рууда в полуфинале «Мастерса» в Мадриде станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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