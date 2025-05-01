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«Выручил хамон». Вероника Кудерметова — о том, как для неё сложился блэкаут

«Выручил хамон». Вероника Кудерметова — о том, как для неё сложился блэкаут
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как провела время во время блэкаута в Испании.

«Для нас он сложился успешно. Нам повезло, что мы смогли покушать, сходили в кафетерий. Нам сказали, что есть только бизнес-ланч, на что мы ответили: «Несите хоть что-то». Принесли салатик, гуляш, но всё было холодное. Вечером хотели пойти поужинать, но нам сказали, что уже всё распродали, поэтому пошли в магазин. Там полки пустые, хлеба нет, но выручил хамон и запасы йогурта», — рассказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Напомним, Кудерметова-старшая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В одиночном разряде Вероника завершила выступления в третьем круге, уступив украинке Марте Костюк.

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