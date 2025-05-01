Вероника Кудерметова — об отношениях с сестрой Полиной: был период, когда она отдалялась

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала об отношениях с младшей сестрой Полиной, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку.

«С самого начала мы были очень близки. Был период в её подростковом возрасте, когда она чуть-чуть закрывалась, пыталась отдаляться, но сейчас я чувствую теплоту и близость с её стороны. Вообще, у нас очень тёплый контакт с детства. Было много моментов. когда друг друга выручали, поэтому можно сказать, что мы как единое целое», — сказала Кудерметова-старшая в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Ранее Вероника победила Полину в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. После матча старшая сестра сказала, что очень трудно играть против своего самого близкого человека.