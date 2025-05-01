Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах ATP

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах ATP
Каспер Рууд
Комментарии

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере обыграл россиянина 10-го номера рейтинга Даниила Медведева на турнирах под эгидой ATP. Сегодня, 1 мая, Медведев уступил Рууду в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 5:7.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

До этого момента Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Медведев проиграл в Мадриде! Каспер Рууд теперь может его выбить из топ-10. LIVE!
Live
Медведев проиграл в Мадриде! Каспер Рууд теперь может его выбить из топ-10. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android