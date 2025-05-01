Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах ATP
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере обыграл россиянина 10-го номера рейтинга Даниила Медведева на турнирах под эгидой ATP. Сегодня, 1 мая, Медведев уступил Рууду в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 5:7.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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Даниил Медведев
Д. Медведев
До этого момента Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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