Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах ATP

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере обыграл россиянина 10-го номера рейтинга Даниила Медведева на турнирах под эгидой ATP. Сегодня, 1 мая, Медведев уступил Рууду в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 5:7.

До этого момента Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.