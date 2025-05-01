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Каспер Рууд: последним покрытием, на котором Медведев меня не побеждал, было грунтовое

Каспер Рууд: последним покрытием, на котором Медведев меня не побеждал, было грунтовое
Каспер Рууд
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над Даниилом Медведевым. Норвежец до этого момента уступал россиянину в личных встречах со счётом 0-3.

Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я посмотрел нашу статистику вчера и увидел, что он победил меня на траве, на открытом и крытом хардах. Последнее покрытие, которое осталось, — грунт. Так что пусть наш счёт не будет 4-0. По крайней мере, сейчас он 3-1», — сказал Рууд в интервью на корте.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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