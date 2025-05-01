В мужском и женском одиночных разрядах «тысячника» в Мадриде не осталось россиян

Сегодня, 1 мая, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл норвежцу Касперу Рууду (15-й номер рейтинга ATP) в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Игра закончилась победой норвежца со счётом 6:3, 7:5. Он был последним представителем России в мужском и женском одиночных разрядах, продолжавшим выступления в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Всего в основной сетке мужского и женского одиночных разрядах турнира в Мадриде приняли участие 14 российских теннисистов. Дальше всех по турнирной сетке прошли Даниил Медведев и Мирра Андреева (оба вылетели в 1/4 финала).
Напомним, россиянки Вероника Кудерметова и Анна Калинская вышли в полуфинал женского парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде. В пятницу, 2 мая, в 1/2 финала Кудерметова-старшая в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс сыграет против белорусски Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер из США, а Калинская вместе с румынкой Сораной Кырстей встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувэй (Тайвань).
- 1 мая 2025
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:14
-
16:06
-
15:59
-
15:52
-
15:47
-
15:23
-
15:01
-
14:38
-
13:27
-
12:08
-
11:39
-
11:26
-
11:17
-
11:03
-
10:54
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:11
-
02:01
-
01:04
-
00:58
-
00:51
-
00:45
-
00:35
-
00:13