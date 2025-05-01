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В мужском и женском одиночных разрядах «тысячника» в Мадриде не осталось россиян

В мужском и женском одиночных разрядах «тысячника» в Мадриде не осталось россиян
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Сегодня, 1 мая, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл норвежцу Касперу Рууду (15-й номер рейтинга ATP) в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Игра закончилась победой норвежца со счётом 6:3, 7:5. Он был последним представителем России в мужском и женском одиночных разрядах, продолжавшим выступления в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Всего в основной сетке мужского и женского одиночных разрядах турнира в Мадриде приняли участие 14 российских теннисистов. Дальше всех по турнирной сетке прошли Даниил Медведев и Мирра Андреева (оба вылетели в 1/4 финала).

Напомним, россиянки Вероника Кудерметова и Анна Калинская вышли в полуфинал женского парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде. В пятницу, 2 мая, в 1/2 финала Кудерметова-старшая в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс сыграет против белорусски Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер из США, а Калинская вместе с румынкой Сораной Кырстей встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувэй (Тайвань).

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