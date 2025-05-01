Каспер Рууд оценил победу над Медведевым и выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над Даниилом Медведевым. Норвежец обыграл россиянина со счётом 6:3, 7:5.

— Вы вообще удивлены тем, что оказались в полуфинале?

— Ну, если смотреть на бумаге, я должен был сегодня уступить и должен был проиграть ранее. Я приехал сюда после тяжёлого поражения в Барселоне, немного поработав над собой. Особенно над своим психологическим аспектом перед матчами и турнирами. Думаю, что подошёл к турниру с лучшей версией себя. Я играл с хорошей интенсивностью в Мадриде и хотел бы продолжить в том же духе. В последнее время не хватало какого-то огня, поэтому я рад привнести его в Мадриде, — сказал норвежец в интервью на корте.