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Каспер Рууд оценил победу над Медведевым и выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Каспер Рууд оценил победу над Медведевым и выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Каспер Рууд
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над Даниилом Медведевым. Норвежец обыграл россиянина со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Вы вообще удивлены тем, что оказались в полуфинале?
— Ну, если смотреть на бумаге, я должен был сегодня уступить и должен был проиграть ранее. Я приехал сюда после тяжёлого поражения в Барселоне, немного поработав над собой. Особенно над своим психологическим аспектом перед матчами и турнирами. Думаю, что подошёл к турниру с лучшей версией себя. Я играл с хорошей интенсивностью в Мадриде и хотел бы продолжить в том же духе. В последнее время не хватало какого-то огня, поэтому я рад привнести его в Мадриде, — сказал норвежец в интервью на корте.

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