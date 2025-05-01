Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд выиграл все четвертьфиналы на грунтовых «Мастерсах» в своей карьере

Каспер Рууд выиграл все четвертьфиналы на грунтовых «Мастерсах» в своей карьере
Каспер Рууд
Комментарии

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал седьмую победу на стадии 1/4 финала в грунтовых «Мастерсах». Он также ни разу не уступил в 1/4 финала серии на грунтовом покрытии.

Сегодня, 1 мая, норвежец переиграл 10-ю ракетку мира из России Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5. До этого он побеждал в четвертьфиналах Рима (2020, 2022-2023), Монте-Карло (2021, 2024) и в Мадриде (2021).

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах под эгидой ATP. До этого момента Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Материалы по теме
Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах ATP
Каспер Рууд оценил победу над Медведевым и выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Каспер Рууд: последним покрытием, на котором Медведев меня не побеждал, было грунтовое
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android