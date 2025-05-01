Каспер Рууд выиграл все четвертьфиналы на грунтовых «Мастерсах» в своей карьере

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал седьмую победу на стадии 1/4 финала в грунтовых «Мастерсах». Он также ни разу не уступил в 1/4 финала серии на грунтовом покрытии.

Сегодня, 1 мая, норвежец переиграл 10-ю ракетку мира из России Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5. До этого он побеждал в четвертьфиналах Рима (2020, 2022-2023), Монте-Карло (2021, 2024) и в Мадриде (2021).

Каспер Рууд впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на турнирах под эгидой ATP. До этого момента Даниил Медведев трижды побеждал Каспера Рууда: в 2020 году в групповом этапе Кубка АТР, в 2021 году в 1/4 финала турнира АТР-250 в Мальорке (Испания) и в полуфинале Итогового чемпионата АТР.