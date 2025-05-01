Каспер Рууд повторил достижение Надаля и Кории на грунтовых «Мастерсах»
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал третьим игроком, одержавших победу в каждом из своих первых семи четвертьфиналов ATP Masters 1000 на грунте с момента введения формата в 1990 году. Сегодня, 1 мая, норвежец в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде 6:3, 7:5.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Три теннисиста, выигравшие свои первые семь четвертьфиналов на грунтовых «Мастерсах»:
- Гильермо Кориа (Аргентина);
- Рафаэль Надаль (Испания);
- Каспер Рууд (Норвегия).
Соперником Рууда в полуфинале «Мастерса» в Мадриде станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).
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