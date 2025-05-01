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«Рууд заслуженно победил». Янчук оценил игру Медведева в четвертьфинале Мадрида

«Рууд заслуженно победил». Янчук оценил игру Медведева в четвертьфинале Мадрида
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева от норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рууда.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Рууд крут тем, что он очень стабильный и хороший бегунок. Эти качества очень важны на грунте, и он просто перебегал Медведева. Атаки Медведева на грунте неэффективны, что лишний раз этот матч показал. Рууд справился с темпом Медведева и заслуженно победил. Думаю, если бы матч был на харде, Медведев бы выиграл, но на грунте Рууд сильнее», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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