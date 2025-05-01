«Рууд заслуженно победил». Янчук оценил игру Медведева в четвертьфинале Мадрида

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева от норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рууда.
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«Рууд крут тем, что он очень стабильный и хороший бегунок. Эти качества очень важны на грунте, и он просто перебегал Медведева. Атаки Медведева на грунте неэффективны, что лишний раз этот матч показал. Рууд справился с темпом Медведева и заслуженно победил. Думаю, если бы матч был на харде, Медведев бы выиграл, но на грунте Рууд сильнее», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
- 1 мая 2025
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