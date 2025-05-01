The Tennis Letter: все знают, что грунтовый сезон Медведева официально стартует в Риме
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Известный теннисный аккаунт The Tennis Letter пошутил после поражения чемпиона US Open — 2021 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева от норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рууда.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|7
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Все знают, что грунтовый сезон Медведева официально стартует в Риме», — написал аккаунт в социальной сети X.
Напомним, единственным титулом Медведева на грунте является победа на «Мастерсе» в Риме (Италия) в 2023 году. Тогда в финале Даниил со счётом 7:5, 7:5 обыграл датчанина Хольгера Руне.
«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая.
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