Серундоло и Меншик проводят матч «Мастерса» в Мадриде в полностью одинаковой форме
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло и представитель Чехии 23-я ракетка мира Якуб Меншик проводят четвертьфинальный поединок «Мастерса» в Мадриде в полностью идентичной экипировке. У обоих игроков производителем формы является немецкий бренд adidas.
Фото: кадр из трансляции
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 16:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 5
|2
Якуб Меншик
Я. Меншик
Победитель встречи в полуфинале «Мастерса» в Мадриде сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который ранее в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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