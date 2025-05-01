Серундоло и Меншик проводят матч «Мастерса» в Мадриде в полностью одинаковой форме

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло и представитель Чехии 23-я ракетка мира Якуб Меншик проводят четвертьфинальный поединок «Мастерса» в Мадриде в полностью идентичной экипировке. У обоих игроков производителем формы является немецкий бренд adidas.

Фото: кадр из трансляции

Победитель встречи в полуфинале «Мастерса» в Мадриде сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который ранее в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.