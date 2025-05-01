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Серундоло и Меншик проводят матч «Мастерса» в Мадриде в полностью одинаковой форме

Серундоло и Меншик проводят матч «Мастерса» в Мадриде в полностью одинаковой форме
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло и представитель Чехии 23-я ракетка мира Якуб Меншик проводят четвертьфинальный поединок «Мастерса» в Мадриде в полностью идентичной экипировке. У обоих игроков производителем формы является немецкий бренд adidas.

Фото: кадр из трансляции

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 16:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Победитель встречи в полуфинале «Мастерса» в Мадриде сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который ранее в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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