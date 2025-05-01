Даниил Медведев может потерять место в топ-10 мирового рейтинга после турнира в Мадриде

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев может выпасть из топ-10 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В данный момент Медведев замыкает топ-10 рейтинга ATP. Сегодня, 1 мая, Медведев (9) со счётом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (14).

Именно Рууд может вытеснить Медведева из первой десятки. Для этого Касперу нужно лишь дойти до финала соревнований в Мадриде. Соперником норвежца в полуфинале станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22).

В лайв-рейтинге Рууд уже идёт 12-м. Медведев в случае выхода Каспера в финал опустится на 11-ю строчку.