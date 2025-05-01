Беккер — о встрече «Барселоны» с «Интером»: этот матч уже стал классикой
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов, в котором испанская «Барселона» сыграла в результативную ничью с миланским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Что за игра! Матч «Барселоны» с «Интером» уже стал классикой. Каждый футбольный фанат должен посмотреть эту игру», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Ответная встреча состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).
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