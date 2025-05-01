Беккер — о встрече «Барселоны» с «Интером»: этот матч уже стал классикой

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов, в котором испанская «Барселона» сыграла в результативную ничью с миланским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

«Что за игра! Матч «Барселоны» с «Интером» уже стал классикой. Каждый футбольный фанат должен посмотреть эту игру», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ответная встреча состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).