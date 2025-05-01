Янник Синнер объяснил, чем игра в теннис похожа на покер

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чем теннис, на его взгляд, похож на игру в покер.

«Играть в теннис — это всё равно что играть в покер. Когда вы видите, что у другого есть трудности, это придаёт вам уверенности и смелости. Бывают моменты, когда я не чувствую своей игры, нервничаю, поскольку хочу показать, на что способен. Есть много моментов, когда не всё получается идеально. В конце концов, это игра, и в неё нужно играть, просто уничтожить мяч или сломать ракетку раз и навсегда не получится», — приводит слова Синнера We Love Tennis со ссылкой на эфир Rai Uno.