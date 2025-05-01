В топ-10 рейтинга ATP впервые с июня 2019 года может не остаться российских теннисистов

Впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP может не остаться представителей России.

На 1 мая в топ-10 рейтинга ATP два россиянина – Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) и Даниил Медведев (10-я ракетка мира).

Рублёв из-за поражения в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6) совершенно точно покинет топ-10 и даже топ-15 мирового рейтинга. Андрей с понедельника, 5 мая, потеряет много рейтинговых очков, так как в Мадриде должен был защищать прошлогодний титул.

Медведев же на текущем турнире в Мадриде дошёл до четвертьфинала, где со счётом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (14). Даниил точно покинет топ-10 мирового рейтинга, если Рууд дойдёт в Мадриде до финала.