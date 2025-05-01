Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

40-летний Вавринка обыграл 26-ю ракетку мира Попырина на челленджере во Франции

40-летний Вавринка обыграл 26-ю ракетку мира Попырина на челленджере во Франции
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция).

В матче 1/8 финала 40-летний Вавринка со счётом 6:3, 3:6, 6:1 обыграл 26-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (1).

Встреча Вавринки (ныне 158-я ракетка мира) с Попыриным продлилась 1 час 53 минуты. В её рамках Стэн три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Алексея девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Материалы по теме
Медведев проиграл битву за полуфинал Мадрида. Даниил рискует вновь вылететь из топ-10
Медведев проиграл битву за полуфинал Мадрида. Даниил рискует вновь вылететь из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android