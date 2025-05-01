40-летний Вавринка обыграл 26-ю ракетку мира Попырина на челленджере во Франции

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция).

В матче 1/8 финала 40-летний Вавринка со счётом 6:3, 3:6, 6:1 обыграл 26-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (1).

Встреча Вавринки (ныне 158-я ракетка мира) с Попыриным продлилась 1 час 53 минуты. В её рамках Стэн три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Алексея девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.