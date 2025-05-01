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Кори Гауфф разгромила Игу Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Мадриде

Кори Гауфф разгромила Игу Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф разгромила второй номер мирового рейтинга польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за титул Гауфф сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) — Элина Свитолина (Украина). Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является Ига Швёнтек.

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