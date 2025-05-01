Фото: Ига Швёнтек вытирает слёзы, прячась под полотенцем во время матча с Гауфф в Мадриде
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек была весьма эмоциональной по ходу матча с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В перерыве матча — при счёте 6:1, 3:0 в пользу Гауфф — Швёнтек, сидя на скамье, укрыла лицо полотенцем. Ига явно не могла сдерживать слёз, так как было видно, что теннисистка вытирает глаза под полотенцем.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Швёнтек проиграла Гауфф в полуфинале Мадрида с разгромным счётом 1:6, 1:6. Таким образом, Ига не смогла защитить свой прошлогодний титул. Кори же, напротив, впервые в карьере вышла в финал Мадрида.
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