Фото: Ига Швёнтек вытирает слёзы, прячась под полотенцем во время матча с Гауфф в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек была весьма эмоциональной по ходу матча с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В перерыве матча — при счёте 6:1, 3:0 в пользу Гауфф — Швёнтек, сидя на скамье, укрыла лицо полотенцем. Ига явно не могла сдерживать слёз, так как было видно, что теннисистка вытирает глаза под полотенцем.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Швёнтек проиграла Гауфф в полуфинале Мадрида с разгромным счётом 1:6, 1:6. Таким образом, Ига не смогла защитить свой прошлогодний титул. Кори же, напротив, впервые в карьере вышла в финал Мадрида.