Франсиско Серундоло вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, одолев Меншика
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 16:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 5
|2
Якуб Меншик
Я. Меншик
В матче 1/4 финала Серундоло (20) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 одолел 23-ю ракетку мира 19-летнего чеха Якуба Меншика (22).
Встреча Серундоло с Меншиком продлилась 2 часа 13 минут. В её рамках Франсиско семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Якуба 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
За выход в финал турнира в Мадриде Серундоло сразится с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» 15-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом (14).
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