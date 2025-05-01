Франсиско Серундоло вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, одолев Меншика

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала Серундоло (20) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 одолел 23-ю ракетку мира 19-летнего чеха Якуба Меншика (22).

Встреча Серундоло с Меншиком продлилась 2 часа 13 минут. В её рамках Франсиско семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Якуба 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал турнира в Мадриде Серундоло сразится с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» 15-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом (14).