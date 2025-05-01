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Серундоло поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде

Серундоло поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала он со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 одолел 23-ю ракетку мира 19-летнего чеха Якуба Меншика.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 16:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

«Я чувствовал огромную поддержку. Стадион был заполнен аргентинцами и испанцами, которые болели за меня. Это потрясающе. Думаю, что я единственный, кто говорит по-испански из оставшихся игроков в сетке. Поэтому испанцы что-то чувствуют ко мне, а я — к ним. Мне очень нравится Мадрид. Люблю этот город. Я очень благодарен, что они пришли поддержать меня», — сказал Серундоло после матча.

За выход в финал турнира в Мадриде Серундоло сразится с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» 15-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом (14).

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