Серундоло поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала он со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 одолел 23-ю ракетку мира 19-летнего чеха Якуба Меншика.
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«Я чувствовал огромную поддержку. Стадион был заполнен аргентинцами и испанцами, которые болели за меня. Это потрясающе. Думаю, что я единственный, кто говорит по-испански из оставшихся игроков в сетке. Поэтому испанцы что-то чувствуют ко мне, а я — к ним. Мне очень нравится Мадрид. Люблю этот город. Я очень благодарен, что они пришли поддержать меня», — сказал Серундоло после матча.
За выход в финал турнира в Мадриде Серундоло сразится с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» 15-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом (14).
- 1 мая 2025
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