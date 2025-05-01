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Гауфф нанесла Швёнтек второе самое разгромное поражение на грунте после Халеп в 2019 году

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф добилась выдающегося достижения в матчах на уровне WTA с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 1 мая, Гауфф (4) со счётом 6:1, 6:1 обыграла Швёнтек (2) в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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Гауфф стала лишь второй теннисисткой, которой удалось обыграть Швёнтек на грунте, отдав ей менее пяти геймов.

Первой соперницей Швёнтек, обыгравшей её на грунте, не потеряв более пяти геймов, была румынка Симона Халеп. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2019 Халеп разгромила Швёнтек со счётом 6:1, 6:0.