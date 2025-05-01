Кори Гауфф рассказала, что помогло ей разгромить Игу Швёнтек на турнире в Мадриде

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала разгромную победу (6:1, 6:1) над пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Что помогло тебе одержать эту победу?

— Думаю, у меня был нужный настрой на весь матч. Я была агрессивна и действовала с запасом. Возможно, сегодня был не лучший её игровой уровень, но, думаю, мне тоже удалось поставить её в неудобное положение.

— Насколько важно было сегодня удерживать концентрацию на протяжении всего матча?

— Очень важно. Когда ты играешь с такой соперницей, как Ига, ты знаешь, что в любой момент она может вернуться и показать отличный теннис, — сказала Гауфф в интервью на корте.