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«С каждым годом играю лучше». Медведев оценил своё выступление на «Мастерсе» в Мадриде

«С каждым годом играю лучше». Медведев оценил своё выступление на «Мастерсе» в Мадриде
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 1 мая, в четвертьфинале турнира он со счётом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«С каждым годом играю лучше тут. И в прошлом сезоне круто выступал. Обидно, что тогда была травма. И в этом году тоже играл классно. Каспер — хороший игрок на грунте. Уступил… Я больше верю в то, что я каждый год буду приезжать сюда, играть лучше и лучше, и преодолею этот барьер», — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

Отметим, Даниил Медведев рискует выпасть из топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Мадриде. Именно Рууд может вытеснить Медведева из первой десятки. Для этого Касперу нужно лишь дойти до финала соревнований в Мадриде.

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