«С каждым годом играю лучше». Медведев оценил своё выступление на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 1 мая, в четвертьфинале турнира он со счётом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду.
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«С каждым годом играю лучше тут. И в прошлом сезоне круто выступал. Обидно, что тогда была травма. И в этом году тоже играл классно. Каспер — хороший игрок на грунте. Уступил… Я больше верю в то, что я каждый год буду приезжать сюда, играть лучше и лучше, и преодолею этот барьер», — сказал Медведев в эфире BB Tennis.
Отметим, Даниил Медведев рискует выпасть из топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Мадриде. Именно Рууд может вытеснить Медведева из первой десятки. Для этого Касперу нужно лишь дойти до финала соревнований в Мадриде.
- 1 мая 2025
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