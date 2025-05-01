Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эй, Ига, выше голову». Каспер Рууд отреагировал на слёзы Швёнтек в матче с Гауфф

«Эй, Ига, выше голову». Каспер Рууд отреагировал на слёзы Швёнтек в матче с Гауфф
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд отреагировал на видео, на котором пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек плачет, спрятавшись под полотенце.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Эй, Ига, выше голову! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернёшься сильнее, чем когда-либо!» — написал Рууд в социальных сетях.

Швёнтек на смогла сдержать слёз по ходу матча с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Ига проиграла этот поединок со счётом 1:6, 1:6.

Материалы по теме
Фото: Ига Швёнтек вытирает слёзы, прячась под полотенцем во время матча с Гауфф в Мадриде
Гауфф нанесла Швёнтек второе самое разгромное поражение на грунте после Халеп в 2019 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android