«Эй, Ига, выше голову». Каспер Рууд отреагировал на слёзы Швёнтек в матче с Гауфф
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд отреагировал на видео, на котором пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек плачет, спрятавшись под полотенце.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Эй, Ига, выше голову! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернёшься сильнее, чем когда-либо!» — написал Рууд в социальных сетях.
Швёнтек на смогла сдержать слёз по ходу матча с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Ига проиграла этот поединок со счётом 1:6, 1:6.
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