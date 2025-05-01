«Эй, Ига, выше голову». Каспер Рууд отреагировал на слёзы Швёнтек в матче с Гауфф

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд отреагировал на видео, на котором пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек плачет, спрятавшись под полотенце.

«Эй, Ига, выше голову! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернёшься сильнее, чем когда-либо!» — написал Рууд в социальных сетях.

Швёнтек на смогла сдержать слёз по ходу матча с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Ига проиграла этот поединок со счётом 1:6, 1:6.