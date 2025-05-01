Беккер ответил Рууду, который поддержал Игу Швёнтек после разгромного поражения от Гауфф

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на слова норвежца Каспера Рууда, который поддержал пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек после разгромного поражения в полуфинале «тысячника» в Мадриде от американки Кори Гауфф. По ходу матча Швёнтек не смогла сдержать слёз.

«Эй, Ига, выше голову. Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернёшься сильнее, чем когда-либо!» — написал Рууд в социальных сетях.

«Хорошо сказано, Каспер!» — ответил Беккер на слова Рууда на своей странице в социальных сетях.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Гауфф. В матче за титул американка сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) — Элина Свитолина (Украина).