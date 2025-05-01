Ига Швёнтек прокомментировала разгромное поражение от Кори Гауфф в полуфинале Мадрида

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала разгромное поражение (1:6, 1:6) в матче с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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«Если честно, здесь не о чем говорить, потому что весь матч прошёл практически одинаково от начала и до конца. Я не смогла повысить уровень своей игры по ходу встречи, а Коко играла хорошо. Думаю, это моя вина, я не очень хорошо двигалась. Я не была готова отыгрывать удары такой силы и в таком темпе. Да, это было довольно плохо.
Знаете, большую часть этого турнира мой теннис то включался, то выключался. Так что я не была уверена в себе, в своём арсенале. Как будто у меня даже не было плана Б, потому что сегодня ничего не работало. Я играла не очень хорошо здесь даже в тех матчах, в которых победила.
Сегодня вообще всё как-то рухнуло: и с точки зрения тенниса, и да, я чувствовала, что даже ноги у меня были не в том месте перед ударами. Обычно правильное движение даёт мне хоть какую-то возможность прийти в себя, но сегодня я очень плохо двигалась», — сказала Швёнтек в пресс-зоне.
- 1 мая 2025
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