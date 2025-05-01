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Джек Дрейпер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, с «баранкой» обыграв Арнальди

Джек Дрейпер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, с «баранкой» обыграв Арнальди
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер уверенно вышел в полуфинальный круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 18:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

В матче 1/4 финала Дрейпер (5) со счётом 6:0, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.

Встреча Дрейпера с Арнальди продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Джек четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттео три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Мадрида Дрейпер сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Габриэль Диалло (Канада, LL).

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